Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Известия»: подразделения БПЛА появились в составе Днепровской флотилии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Днепровская флотилия пополнилась подразделениями беспилотных летательных аппаратов, которые занимаются разведкой, корректировкой огня и нанесением ударов по объектам противника.

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