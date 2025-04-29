«Известия»: подразделения БПЛА появились в составе Днепровской флотилии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Днепровская флотилия пополнилась подразделениями беспилотных летательных аппаратов, которые занимаются разведкой, корректировкой огня и нанесением ударов по объектам противника.
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