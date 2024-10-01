" Ахмат" этот оказался ряженным цыганским, а в плен попал в Белгороде. Задержана банда цыган, которые притворялись участниками СВО, спецназом «Ахмат» и продавали гуманитарку, которую им жертвовали доверчивые люди.
Большая группа ахматовцев попала в плен, но есть нюанс
Комментарии
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Александр Любицкий
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3 час.
Владимир Ботюк
Влить цыган в реальный Ахмат и пусть повоюют. Деньги уже получили.
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2 час.
Вячеслав Галимов
Нохчо , эти твари своими действиями опозорили Ахмат . Почему их головы ещё крепко сидят на шее , а не валяются в грязи ?
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1 час.
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