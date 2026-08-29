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Инженер-программист RippleX рекомендует отозвать поправку XChainBridge после того, как Axelar закрыл её основной сценарий использования

Инженер-программист RippleX рекомендует отозвать поправку XChainBridge после того, как Axelar закрыл её основной сценарий использования

Ripple рекомендует сообществу XRP Ledger (XRPL) отозвать давно ожидающую активации поправку XChainBridge (XLS-38), заявив, что её основную функцию уже выполняет протокол Axelar, а спрос разработчиков на нативный мост практически отсутствует.

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