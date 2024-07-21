Кличко: Зеленскому, вероятно, придется провести референдум

Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко в рамках разговора с представителями итальянского издания Corriere della Sera не исключил, что ради достижения мира украинским властям придется провести референдум.
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