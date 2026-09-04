В смертельном ДТП в Новом Уренгое погиб водитель «Лады»

На Южной магистрали в Новом Уренгое вечером в четверг, 3 сентября, произошло смертельное ДТП. Погиб водитель «Лады», сообщила Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.
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