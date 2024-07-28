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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Химок» Филин: «Поборемся за место в первой восьмерке, надеюсь. Нравится атакующий футбол Артиги» 

Защитник «Химок» Филин: «Поборемся за место в первой восьмерке, надеюсь. Нравится атакующий футбол Артиги» 

В 1-м туре подмосковный клуб сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1). Сегодня «Химки» встретятся со «Спартаком».

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