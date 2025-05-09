Посещение просветительского центра при Свято-Георгиевском храме.

05.05.2025 учащиеся ГУО ´Средняя школа № 30 г. Бобруйска´ в рамках духовно-нравственного воспитания посетили просветительский центр при Свято-Георгиевском храме в котором была организованна выставка, приуроченная к 80-летию Великой победы .
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