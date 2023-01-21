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В Лихославльском отделе полиции встретили «Студенческий десант»

В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» сотрудники отдела МВД России по Лихославльскому району организовали экскурсию для учащихся Лихославльской школы № 1 и студентов Калашниковского колледжа.

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