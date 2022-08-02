Daily Storm

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Танки Китая увидели на ближайшем к Тайваню пляже

Танки Китая увидели на ближайшем к Тайваню пляже

Ранее в МИД КНР заявили о готовности дать жесткий ответ на визит Пелоси на ТайваньПравительство Китая стягивает танки на пляж провинции Фуцзянь, который находится через пролив от Тайваня.

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