Умер продюсер Nirvana и Pixies Стив Альбини

Американский композитор, продюсер альтернативной музыки Стив Альбини умер 7 мая от сердечного приступа на 62-м году жизни, сообщает издание Pitchfork со ссылкой на сотрудников его студии звукозаписи Electric Audio.
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