ФСБ: агент СБУ собирал данные о посольстве Британии по указке блогера

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о задержании агента Службы безопасности Украины (СБУ), который собирал данные о посольстве Великобритании в Москве по указанию украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как Апостол Дмитрий.
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