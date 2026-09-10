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ФСБ: агент СБУ собирал данные о посольстве Британии по указке блогера

ФСБ: агент СБУ собирал данные о посольстве Британии по указке блогера

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о задержании агента Службы безопасности Украины (СБУ), который собирал данные о посольстве Великобритании в Москве по указанию украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как Апостол Дмитрий.

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