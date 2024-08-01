Медведчук: в Киеве вынашивают планы устранения Путина

Украинские "ястребы войны" вынашивают планы устранения президента России Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель движения "Другая Украина", экс-глава запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
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