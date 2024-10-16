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ВОЗ: вакцинация от ковида оправдана для россиян в группе риска

ВОЗ: вакцинация от ковида оправдана для россиян в группе риска

Вакцинироваться от коронавируса рекомендуют тем россиянам, которые входят в группу риска. Об этом сообщил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев, передает ТАСС.

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