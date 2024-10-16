ВОЗ: вакцинация от ковида оправдана для россиян в группе риска

Вакцинироваться от коронавируса рекомендуют тем россиянам, которые входят в группу риска. Об этом сообщил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии