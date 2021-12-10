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Дмитрий ВАСИЛЬЕВ: Не удивлюсь, если увижу в Пекине Катю Юрлову

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ: Не удивлюсь, если увижу в Пекине Катю Юрлову

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга - о первых этапах Кубка мира БИАТЛОН. На злобу дня Биатлонный сезон стартовал в заполярном шведском Эстерсунде, где прошли два стартовых этапа Кубка мира.

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