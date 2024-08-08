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Царьград

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Сырский решил сыграть по-крупному: В команде главкома ВСУ случился раскол - CNN

Сырский решил сыграть по-крупному: В команде главкома ВСУ случился раскол - CNN

СNN заявила о расколе в команде Сырского из-за боев с Россией. Молодые командиры открыто ставят под сомнение стратегию генерала.

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