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Царьград

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В Петербурге молодой мигрант надругался над школьницей

В Петербурге молодой мигрант надругался над школьницей

В Петербурге задержали 19-летнего мигранта, который изнасиловал 15-летнюю школьницу.Жительница Парголово обратилась за помощью к правоохранителям Выборгского района вечером 21 октября.

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