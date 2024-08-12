Шесть человек погибли после удара молнии на юго-западе Китая

Инцидент произошёл в воскресенье в китайской провинции Цзянсу.Шесть человек погибли и ещё 10 пострадали после удара молнии в китайском городе Хэншаньцяо в зоне экономического развития Чанчжоу в юго-западной провинции Цзянсу.