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Шесть человек погибли после удара молнии на юго-западе Китая

Шесть человек погибли после удара молнии на юго-западе Китая

Инцидент произошёл в воскресенье в китайской провинции Цзянсу.Шесть человек погибли и ещё 10 пострадали после удара молнии в китайском городе Хэншаньцяо в зоне экономического развития Чанчжоу в юго-западной провинции Цзянсу.

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