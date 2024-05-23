В сборной Сирии выразили готовность провести матч с Россией

В сборной Сирии допустили, что в обозримом будущем команда проведет товарищеский матч с Россией. Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири высказался о потенциальном проведении товарищеского матча между командами Сирии и России.
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