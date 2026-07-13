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Баштад (ATP). 1-й круг. Де Йонг встретится с Гаубасом

Йеспер де Йонг встретится с Вилюсом Гаубасом в первом круге в Баштаде. Сетка турнира здесь . Nordea Open Баштад, Швеция 13 – 19 июля 2026 ATP 250 Призовой фонд – 612 620 евро Открытые корты, грунт Первый круг.

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