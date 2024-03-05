Китай наметил цель обеспечить экономический рост в 2024 году на уровне 5 проц.

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай наметил цель обеспечить экономический рост в 2024 году на уровне 5 процентов, отмечается в докладе о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.