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Сын Трампа высмеял публичные выступления Харрис

Сын Трампа высмеял публичные выступления Харрис

Дональд Трамп-младший, сын президента США Дональда Трампа, заявил, что был бы готов отдать весь свой криптокошелек ради того, чтобы Камала Харрис, вице-президент страны, попыталась объяснить суть технологии блокчейн.

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