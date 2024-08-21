Мы с вами живём ради Родины, для того, чтобы она была сильной. Чтобы наши дети и наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле, уверенно смотрели в будущее — Владимир Путин «Страна наша многоконфессиональная, многонациональная, но всегда у всех народов России, представителей разных конфессий, всегда было что-то общее — это наша морально-нравственная основа и любовь к Отечеству, уважение к старшим, к нашей истории и наша вера в наше будущее», — сказал Главнокомандующий на встрече с командирами спецподразделений.