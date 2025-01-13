После освобождения Красноармейска в Донецкой народной республике продвижение российских военных в сторону Днепропетровской области будет осуществляться без особого сопротивления, заявил полковник ВС Австрии Маркус Райснер.
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