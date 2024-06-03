Спасшийся от смерти Костомаров обратился к Чернышеву после ухода Заворотнюк: «Сейчас ей легче»

Спортсмены всегда проникались бедами друг друга и помогали при любой возможной ситуации. Когда Анастасии Заворотнюк не стало, одна из близких подруг семьи рассказала, как сильно помогала паре Татьяна Навка.
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