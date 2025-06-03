Старец Зосима предрек победу России в конфликте с Украиной – мнение эксперта

Пророчество из Киево-Печерской лавры вновь обсуждают на фоне украинского кризиса.На фоне затянувшегося на Украине конфликта между Россией и Западом в общественном пространстве вновь всплыли слова православного старца Зосимы, прозвучавшие ещё в конце XX века.