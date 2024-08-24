В Германии раскритиковали Столтенберга за слова об Украине

Немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком раскритиковал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Германия является «лидером» в плане военной поддержки Украины.
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