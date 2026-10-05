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Депутат Журова о пивном бренде Овечкина: «Пропаганда алкоголя – не очень хорошо, но допускаю, что вырученные средства пойдут на благотворительность. Люди выпивают, но критикуют»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала запуск пивного бренда от Александра Овечкина .

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