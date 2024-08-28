S7 открыла продажу билетов из Москвы в Дубай

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в оба аэропорта Дубая (ОАЭ). Как сообщает Telegram-канал @ranarod, в Международный аэропорт Дубая (DBX) полеты начнутся 30 сентября по понедельникам по следующему расписанию: Вылет из аэропорта Домодедово в 06:20.
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