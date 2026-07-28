Москва вновь возглавила рейтинг инновационного развития России

Москва в девятый раз возглавила Рейтинг инновационного развития российских регионов. В тройку лидеров вошли также Республика Татарстан и Томская область, впервые достигшая столь высокого места благодаря усилению инновационной политики.
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