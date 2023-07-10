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"Унижения продолжаются". Эрдоган отвесил России звонкую пощечину – реплика о вчерашнем громком скандале

"Унижения продолжаются". Эрдоган отвесил России звонкую пощечину – реплика о вчерашнем громком скандале

Все знают, что произошел очередной громкий скандал. Поделюсь репликой на этот счет. 1. Россию снова обманули.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Татьяна! Если вы считаете, что с дивана ничего не видно- то что делаете в интернете вы? Не лучше ли будет просто прилечь и посмотреть «симпсонов», чем долбить по клаве? У меня вызывает чувство брезгливости все эти рассуждения о том, что «наверху лучше знают!», что «мы- люди маленькие, куда прикажут- туда и пойдем»... Или вот еще классика: «Не надо раскачивать лодку! Мы в это трудное время должны сплотиться вокруг нашего Кормчего!».  А что делать, если вы видите, что Великий Кормчий ведет лодку на скалы? Татьяна! Должен вам сказать: Если вы свою способность думать передоверили тому, кто в Кремле, то вы- жалкое существо. А кроме того, еще и никчемный гражданин, потому что добровольно отказались от своей доли ответственности за страну.
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8 час.
Traveller
Не &quot;поцелуют&quot;, а &quot;поцелует&quot;!. Не &quot;продлят&quot;, а &quot;продлит&quot;! Почувствуйте разницу! Но ведь проще спустить на пипл сопли про &quot;мятеж&quot;... которого НЕ БЫЛО!
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7 час.
Марина Маха
Путин это так не оставит надеюсь
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4 час.

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