"Унижения продолжаются". Эрдоган отвесил России звонкую пощечину – реплика о вчерашнем громком скандале

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Sergey Ivanov

Татьяна! Если вы считаете, что с дивана ничего не видно- то что делаете в интернете вы? Не лучше ли будет просто прилечь и посмотреть «симпсонов», чем долбить по клаве? У меня вызывает чувство брезгливости все эти рассуждения о том, что «наверху лучше знают!», что «мы- люди маленькие, куда прикажут- туда и пойдем»... Или вот еще классика: «Не надо раскачивать лодку! Мы в это трудное время должны сплотиться вокруг нашего Кормчего!». А что делать, если вы видите, что Великий Кормчий ведет лодку на скалы? Татьяна! Должен вам сказать: Если вы свою способность думать передоверили тому, кто в Кремле, то вы- жалкое существо. А кроме того, еще и никчемный гражданин, потому что добровольно отказались от своей доли ответственности за страну.