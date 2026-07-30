«У меня маленький кнопочный телефон Nokia». Топ-менеджеры российских компаний рассказали, как они борются с зависимостью от коротких роликов

На фоне новости о том, что Сэм Альтман был вынужден удалить TikTokТоп-менеджеры и предприниматели поделились с «Ъ FM», как они борются с зависимостью от коротких роликов, на фоне новости о том, Сэм Альтман был вынужден удалить TikTok.