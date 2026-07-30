iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

«У меня маленький кнопочный телефон Nokia». Топ-менеджеры российских компаний рассказали, как они борются с зависимостью от коротких роликов

«У меня маленький кнопочный телефон Nokia». Топ-менеджеры российских компаний рассказали, как они борются с зависимостью от коротких роликов

На фоне новости о том, что Сэм Альтман был вынужден удалить TikTokТоп-менеджеры и предприниматели поделились с «Ъ FM», как они борются с зависимостью от коротких роликов, на фоне новости о том, Сэм Альтман был вынужден удалить TikTok.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии