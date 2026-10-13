ОКР обратится в МОК и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира в Нидерландах, куда не допустили россиянок, статуса отборочного на Игры-2028

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Олимпийский комитет России обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики с требованием лишить чемпионат мира в Нидерландах статуса отборочного на Олимпиаду-2028.