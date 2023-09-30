2 октября  объявлено днем национального траура в память об Ионе Друцэ

В знак глубокой скорби в связи со смертью прозаика, драматурга и эссеиста Иона Друцэ, внесшего существенный вклад в развитие национальной литературы, искусства и культуры, президент Майя Санду подписала указ об объявлении 2 октября 2023 года днем национального траура.