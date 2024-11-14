Актеру Василию Ливанову потребовалась экстренная госпитализация в связи с желудочно-кишечным кровотечением, сообщает Telegram-канал Mash«У Василия Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение на фоне приема лекарств.
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