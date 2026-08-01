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Масалитин о Даку в «Спартаке»: «ЦСКА правильно не стал его подписывать. Нужен порядок, чтобы не было грызни, помним его политические жесты»

Бывший нападающий ЦСКА и « Спартака » Валерий Масалитин высказался о возможном переходе форварда Мирлинда Даку  к красно-белым.

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