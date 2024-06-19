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Вкус жизни

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Рецепт быстрого кваса с цикорием

Рецепт быстрого кваса с цикорием

Ингредиенты на 1,5 л горячей воды 2 ст.л. порошка растворимого напитка с цикорием 3 ст.л. сахара (можно меньше, если хотите приготовить на квасе окрошку) 3 г сухих дрожжей 1 лимона (сок) Рецепт приготовления В горячей воде растворить порошок напитка с цикорием ( у нас чистого цикория в продаже я не нашла, поэтому взяла напиток содержащий пшеницу и цикорий) Дождаться пока полученный раствор остынет до температуры тела, добавить в будущий квас сухие дрожжи, сок одного лимона.

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