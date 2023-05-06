Федотов – Winline тренер апреля в РПЛ. Он опередил Семака, Галактионова, Карпина и Абаскаля

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Главный тренер ЦСКА получит приз от Winline. ЦСКА в прошлом месяце набрал 13 очков в 5 матчах. Федотов выиграл голосование болельщиков с небольшим отрывом от тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.