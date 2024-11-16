Американский предприниматель Илон Маск пообещал в соцсети X «найти и уничтожить» тех, кто обвинил его в контактах с Москвой.
Маск заявил, что найдет и уничтожит тех, кто выступает с утверждениями о его контактах с Россией
Комментарии
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Erl Schweizer
Маск может и без госзакупок некоторое время одной лишь альтернативной технологией быть ведущим предпринимателем США. Такая технология имеется пока лишь в доказанных положительных результатах моделирования новых энергетических механизмов. Монополия в технологиях во все периоды военных действий и подготовки к военным действиям решала и будет решать так или иначе все лидерство во всех направлениях политики, экономики, ИИ.
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13 час.
В
Воробей
Альтернативные технологии долгое время - до широкого применения их, по сути убыточны. Госзаказы же - вполне конкретная статья дохода. Потому, это - вполне весомая угроза.
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12 час.
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