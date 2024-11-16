Маск заявил, что найдет и уничтожит тех, кто выступает с утверждениями о его контактах с Россией

Erl Schweizer

Маск может и без госзакупок некоторое время одной лишь альтернативной технологией быть ведущим предпринимателем США. Такая технология имеется пока лишь в доказанных положительных результатах моделирования новых энергетических механизмов. Монополия в технологиях во все периоды военных действий и подготовки к военным действиям решала и будет решать так или иначе все лидерство во всех направлениях политики, экономики, ИИ.