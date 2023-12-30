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Самсонов после 6 шайб от «Коламбуса»: «Последние 3 матча мне не везло. Легко опустить голову и грустить, но мне нужно продолжать работать. Возможно, удача вернется в следующей игре»

Вратарь «Торонто» отразил 15 бросков из 21. Илья Самсонов пропустил 6 шайб второй раз в нынешнем сезоне.

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