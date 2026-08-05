В соседней с Россией стране заявили об усилении ПВО

Минобороны Азербайджана сообщили об усилении подразделений противовоздушной обороны (ПВО). Об изменениях в соседней с Россией стране пишет Caliber со ссылкой на представителей азербайджанского военного ведомства.
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