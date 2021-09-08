Сайт Avia.pro: Сирия может атаковать Израиль российскими «Искандерами» в случае продолжения воздушных ударов этой страны

Аргументы неделиПолитикаСайт Avia.pro: Сирия может атаковать Израиль российскими «Искандерами» в случае продолжения воздушных ударов этой страныСирия может атаковать Израиль российскими ракетами «Искандер» в случае продолжения воздушных ударов этой страны.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTatyana ZaytsevaДавно порам дать им по морде.Konstantin ПетровНикто им не позволит бомбить Израиль. Этого себе даже Россия позволить не может. Даже пострелять по Израильским самолетам не могемКомментировать
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