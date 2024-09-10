Капитан из Кёпеника — как сапожник ограбил ратушу и рассмешил кайзера Вильгельма

Узнав историю капитана из Кёпеника, кайзер Вильгельм хохотал до слез. Он лично помиловал человека, совершившего самое смешное преступление на его памяти, оставив собственноручно в его досье ремарку «гениальный малый».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии