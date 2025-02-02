В ООН быстро исправились после критики МИД России

Зампред Хак: ООН скорбит по убитым во Вторую мировую войну гражданам СССР Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования всем жертвам нацистов, в том числе из СССР, передает РИА Новости.
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