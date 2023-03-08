НЕВСКИЕ НОВОСТИ

496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Евженко
    Да они вообще там в Питере и около Питера с  ума посходили от безнаказанности....Школы-призраки и ...
  • lakmus
    А это ничего, что больница Святого Георгия имеет 5 этажей? Или, главное каркнуть?Пожилая женщина п...
  • Валерий Ворожищев
    До чего же щедрый Дрозденко? С чего бы 100-летнему такой подарок? Что-то скрывает? Или боится, что за одно место прих...Пенсионеры-долгож...

Подросток отравился наркотиками в ТЦ на шоссе Революции

По предварительным данным, выпить опасную жидкость пострадавшему мальчику дала группа молодых людей. Подростка увезли в больницу с отравлением бутиратом из ТЦ «Метрика» на шоссе Революции в Петербурге.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх