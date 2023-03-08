Подросток отравился наркотиками в ТЦ на шоссе Революции

По предварительным данным, выпить опасную жидкость пострадавшему мальчику дала группа молодых людей. Подростка увезли в больницу с отравлением бутиратом из ТЦ «Метрика» на шоссе Революции в Петербурге.
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