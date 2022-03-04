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Пальто, куртки и более 400 шуб привезут на выставку верхней одежды в Уссурийске

Пальто, куртки и более 400 шуб привезут на выставку верхней одежды в Уссурийске

В Уссурийске пройдет выставка верхней одежды с 7 по 9 марта (0+). Жители города смогут приобресит по выгодным ценам весенние куртки и пальто, а также шубы.

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