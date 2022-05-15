Инвестор призвал временно конвертировать доллары в рубли и размещать их на депозитах

Наличные доллары по-прежнему остаются востребованной валютой, однако при управлении ими в безналичном виде стоит предпринять ряд действий, рассказал генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев в разговоре с «Прайм».
Наличные доллары по-прежнему остаются востребованной валютой, однако при управлении ими в безналичном виде стоит предпринять ряд действий, рассказал генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев в разговоре с «Прайм».
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