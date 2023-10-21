В Астрахани вместе с холодной водой вновь отключили и горячую

В трех левобережных районах Астрахани прекращена подача не только холодной, но и горячей воды. Большой останов, связанный с масштабными ремонтными работами на сетях «Астрводоканала», сказывается и на подаче горячей воды.
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