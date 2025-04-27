Москвич, убивший дачников в Редкино, попросил вторую психиатрическую экспертизу Сергей Егоров. Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон Сергей Егоров, который в 2017 году расстрелял девять человек в дачном кооперативе посёлка Редкино в Тверской области, просил провести для него ещё одну психиатрическую экспертизу.