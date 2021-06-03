Мужчина предложил жить вместе, обещал снять квартиру, а потом решил, что будет жить в моей квартире

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫНедвижимостьМужчина предложил жить вместе, обещал снять квартиру, а потом решил, что будет жить в моей квартире Далеко не всегда у молодых людей есть собственная квартира или частный дом. Однако отношения нужно как-то строить.Вернуться к статье214НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЗолотаревПримак это на любителя. Чей дом того и правила.Геннадий ткаченкомолодец! мужик на твоей территории - альфонс. а сама жить в сьемной за его счет квартире, сдавая свою - это классВера ФедороваЕсли это молодые люди, то не понимаю "пожить вместе", поэтому на какой они квартире будут сожительствовать, большого значения не имеет. А строить отношения можно и на разной площади.Денис ЛУ меня так было что квартира материна собственность, так же у моей одной тетки своя, а другая тётка с мужем вначале жили у моей бабки, а потом со временем купили свою вместе. Не думаю что этой бабе светит счастливая жизнь. Это такая ущербная порода баб.Вера ФедороваНе знаю, Денис, я как-то не очень разбираюсь в отношениях между сожителями. Здесь много странного...взрослая женщина обсуждает свою личную жизнь с подругами, советуется с тётей...слушает всех умозаключения...Если он собрался к ней переезжать, то почему не предложил сделать ремонт вместе...Она, как я поняла, до последнего, вообще, не говорила ему, что у неё есть квартира. В принципе, такое понять можно, если у них нет серьёзных планов друг на друга. И вообще, свою отремонтированную квартиру сдавать, а самой снимать, так понимаю, с худшими условиями и меньшей площадью, чтобы была какая-то выгода? Хм...Да и, действительно, он ведь не собирался жить за бесплатно...Не знаю...ничего не понимаю.Денис ЛНе говорила ему что у неё есть квартира, но он предложит ремонт? ))) У неё всё упирается в бабки, баба — купи-продай и раздели. Задрала свой куриный клюв, — ”давай снимай, а свою я сдам в аренду“. Если обсуждает свою личную жизнь с подругами, да ещё в инет выкладывает, значит у неё серьёзные нелады в общении с мужским полом. Мои жили и всё делали вместе, не ныли никогда.Вера ФедороваМутно тут всё как-то...Денис ЛНичё не поделаешь, бабы такие нынче пошли. Бабы сами добились этого равноправием, вот им обратка-отрыжка и прилетает. У всего есть обратная сторона, рано или поздно она покажет себя. Если любят кататься, путь и они самца возят.Вера ФедороваНу, возить никого она, как я поняла, не собирается...ирина Северова северова (гуляева)Чаво ? У тетки бабки сестры мужа второго деверя была квартира ????Денис ЛДворец с собакой.)))ирина Северова северова (гуляева)Будка ? Они жили в будке ?Денис ЛЖенщина, живущая в дыре, живет за счет своей дыры.Денис ЛУ неё есть собственная хата, но нет, надо жить в съёмной чтоб мужик (вроде как любимый) не получал от неё ничё бесплатно, хотя и там он мог бы оплачивать фифти-фифти электричество и пр. услуги. Жалкая бабища, пусть живёт тогда в своих хоромах и дрочит в одиночестве.Элина МорозоваТак это он предложил ей жить у него. Она к нему не напрашивалась)))) Но если он передумал, так она и не навязывается. Смешной ты))))Денис ЛЯ уже сказал, пусть тогда живёт одна и дрочит в одиночестве, такие не умеют любить, их сразу видно. И эта тема уже была и тоже от тебя.Элина МорозоваЯ изначально удивилась, ей то зачем сожительство. Пусть он дрочит в одиночестве, а ей для секса сожительство совсем не неужног. Ей достаточно встречаться не вляпываясь в бытовуху.Денис ЛТебе лучше знать.Михаил_"Возможно, в этой ситуации девушка преувеличивает масштабы проблемы" -- нет, не преувеличивает, т.к. мужик в сАмом начале знакомства не выполнил обещания, что-то невнятное промямлил в объяснениях причин невыполнения и предлагает пожить у своей избранницы. Далее будет только хуже. Ненадёжный он.Элина МорозоваЭто был его тактический план..Михаил_Это возможно, но точно не известно.Комментировать
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