Российские ординаторы получат стипендии благотворительного проекта Donum Алексея Башкирова

Благотворительный проект в сфере медицинского образования Donum, основанный частным инвестором Алексеем Башкировым, определил победителей стипендиальной программы для ординаторов по направлению «Анестезиология-реаниматология».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии